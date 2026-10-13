Dr Anna Jasińska - adiunkt w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego/fot. Radosław Jagieła
Włocławek

Kawałek zepsutego jabłka niszczy cały owoc. Spotkanie pełne naukowych ciekawostek w Grudziądzu

Dr Anna Jasińska - adiunkt w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego/fot. Radosław Jagieła
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Tematem tygodnia w Polskim Radiu PiK jest świadomość żywieniowa, a doskonale wpisało się w to zagadnienie grudziądzkie spotkanie z młodzieżą w ramach projektu „Nauka ma głos”. O zdrowiu i żywności mówiła dr Anna Jasińska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

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Naukowczyni wskazała na rolę drobnoustrojów w produkcji żywności, ale też na sytuacje, kiedy mikroorganizmy przyczyniają się do jej psucia.

- Trzeba obalić mit, który jeszcze funkcjonuje, niestety, czyli że można odkroić kawałek, na przykład zepsutego jabłka czy kromki chleba, i wykorzystać taki produkt. Nie jest to prawda. Tak nie robimy, dlatego że drobnoustroje wytwarzają toksyny, które przenikają przez to pożywienie w głąb i nawet jeżeli odkroimy źródło tych toksyn, to ta toksyna może być nadal obecna w danym produkcie spożywczym - wyjaśniała dr Anna Jasińska, adiunkt w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Zwróciła także uwagę na właściwe przechowywanie i spożywanie żywności.
- Takim przykładem dosyć ciekawym są bakterie Bacillus cereus, które naturalnie mogą występować na ziarenkach ryżu i nawet po ugotowaniu tego ryżu te bakterie nadal mogą tam przetrwać, a właściwie ich przetrwalniki – spory i doprowadzić do zakażenia takiej żywności. Ugotowany ryż powinniśmy w związku z tym spożyć w ciągu 24 godzin i trzymać go w tym czasie oczywiście w lodówce, żeby uniknąć zakażenia tymi bakteriami.

  • Spotkanie z młodzieżą odbyło się w ramach projektu „Nauka ma głos” realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik. Okazją była pierwsza rocznica powstania Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności w Centrum Kultury Browar B. we Włocławku.

Mówi dr Anna Jasińska Mówi dr Anna Jasińska
Gdzie: Włocławek
TAGI: świadomość żywieniowanaukatematPolskie Radio PiKWłocławekkujawsko-pomorskie
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