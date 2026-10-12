W bydgoskim sądzie zainaugurowano obchody Tygodnia Mediacji/fot. Tatiana Adonis
Bydgoszcz

Głos mają mediacje - lepiej dogadać się bez sądu. Jak? Tydzień nauki w Bydgoszczy [zdjęcia]

W bydgoskim sądzie zainaugurowano obchody Tygodnia Mediacji/fot. Tatiana Adonis
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Oszczędzają czas, zmniejszają stres, a przede wszystkim pozwalają stronom samodzielnie wypracować porozumienie, zamiast zdawać się na wyrok sądu - to zalety mediacji. W bydgoskim sądzie zainaugurowano obchody Tygodnia Mediacji, czyli czas na naukę tej sztuki przez uczniów.

Zamiast szkolnych ławek, sądowa sala. Uczniowie dali pokaz rówieśnikom, jak rozmawiać
Zamiast szkolnych ławek, sądowa sala. Uczniowie dali pokaz rówieśnikom, jak rozmawiać
Słynny spór o mur w bydgoskim sądzie. W regionie rozpoczął się Tydzień Mediacji [program]

Z tej okazji młodzież z podbydgoskiego Osielska przygotowała inscenizację edukacyjną, przybliżającą swoim rówieśnikom temat mediacji. Uczniowie spotkali się w jednej z sal sądowych i wcielili się m.in. w mediatorów.

- Mediacje warto promować, ponieważ jest to alternatywny sposób rozwiązywania sporów: niesiłowy, nastawiony na wzajemne zrozumienie - podkreśla Dorota Marszałkowska, sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, koordynator do spraw mediacji i dodaje:

- Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąca. Mediacje trafiają już nawet do przedszkoli, aby coraz młodsze osoby nauczyć tego, że rozwiązywanie konfliktów powinno następować w drodze pokojowej – podkreśla sędzia Marszałkowska.

Jak mówi adwokat i mediatorka Karolina Wilanowska, do mediacji najczęściej trafiają sprawy rodzinne.

- Chociażby te okołorozwodowe, bo tam jest najwięcej kwestii emocjonalnych, które wymagają pewnych ustaleń, ale również kwestie pracownicze, sprawy gospodarcze, sprawy związane z własnością intelektualną, także spektrum jest bardzo szerokie.

- My próbujemy nauczyć dziś tego, żeby rozmawiać z osobami, żeby rozwiązywać te konflikty - mówią uczniowie klasy VII Kuba i Amelia.


  • Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada 15 października.
  • W ramach trwającego Tygodnia Mediacji do piątku (16.10) w sądach w całym regionie odbywać się będą spotkania z młodzieżą, panele dyskusyjne i inscenizacje mediacji rówieśniczej czy dyżury ekspertów.

Relacja Tatiany Adonis
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: mediacjekonfliktypokojowosądrozmowaugodatydzieńmłodzieżw sądziekujawsko-pomorskieBydgoszcz
W bydgoskim sądzie zainaugurowano obchody Tygodnia Mediacji/fot. Tatiana Adonis W bydgoskim sądzie zainaugurowano obchody Tygodnia Mediacji/fot. Tatiana Adonis W bydgoskim sądzie zainaugurowano obchody Tygodnia Mediacji/fot. Tatiana Adonis
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