Prokuratura bada sprawę śmierci 44-latka. /fot. Jarosław Wieprzycki
Bydgoszcz

Będzie sekcja zwłok 44-latka postrzelonego na osiedlu Błonie w Bydgoszczy. Są wstępne ustalenia

Prokuratura bada sprawę śmierci 44-latka. /fot. Jarosław Wieprzycki
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Prokuratura zabezpiecza monitoring, przesłuchiwane będą osoby uczestniczące w interwencji na osiedlu Błonie w Bydgoszczy, po której zmarł 44-letni mężczyzna.

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Materiały gromadzi prokuratura Bydgoszcz-Południe, ale z uwagi na konieczność zachowania bezstronności, sprawa najpewniej jeszcze w poniedziałek zostanie przekazana innej jednostce. Prokuratorzy z Południa na co dzień współpracują z policjantami, których dotyczy postępowanie wyjaśniające, dlatego potrzebni są inni do oceny ich interwencji.

Funkcjonariuszka, która użyła broni, może liczyć na wsparcie policyjnego psychologa, jeśli uzna, że tego potrzebuje.

Strzeliła, gdy mężczyzna, który ruszył w jej kierunku z nożem, nie reagował na polecenia. Odpowiedzi na szczegółowe pytania śledczych ma dać sekcja zwłok 44-latka.

- Wstępne ustalenia nie wskazują, żeby doszło do uchybień w czasie policyjnej interwencji w Bydgoszczy, podczas której śmiertelnie postrzelony został 44-latek — poinformowała w rozmowie z PAP rzeczniczka bydgoskiej Prokuratury Okręgowej Agnieszka Adamska-Okońska.

Prokuratura analizuje zebrany dotychczas materiał dowodowy. W nocy z niedzieli na poniedziałek na miejscu pracował prokurator dyżurny. Przeprowadzono oględziny zwłok, miejsca zdarzenia i przesłuchano świadków.


Do sprawy włączyli się funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz wydziałów kontroli komend miejskiej i wojewódzkiej.


Więcej o tym zdarzeniu pisaliśmy TUTAJ.

Relacja Doroty Witt
Gdzie: Bydgoszcz
Uwaga: Na sygnale
TAGI: atakpolicjanożownikstawowabłoniebydgoszczprokuraturasekcja zwłok
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