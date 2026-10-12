Kwiaty domowe prosto od ogrodników. W Bydgoszczy odbył się Festiwal Roślin/fot. Tatiana Adonis
Bydgoszcz

Kwiaty domowe prosto od ogrodników. W Bydgoszczy odbył się Festiwal Roślin [zdjęcia]

Kwiaty domowe prosto od ogrodników. W Bydgoszczy odbył się Festiwal Roślin/fot. Tatiana Adonis
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W ofercie bydgoskiego Festiwalu Roślin były zarówno kwiaty dla początkujących miłośników zieleni, jak i doświadczonych kolekcjonerów. Oprócz kwiatów były także doniczki i produkty do pielęgnacji i uprawy - ekologiczne nawozy, czy środki ochrony.

Miłośnicy roślin opanowali Bydgoszcz. Na Festiwalu Roślin kwitło wszystko [zdjęcia]
Miłośnicy roślin opanowali Bydgoszcz. Na Festiwalu Roślin kwitło wszystko [zdjęcia]
Festiwal Roślin przez cały weekend w Bydgoszczy. Było tam również Polskie Radio PiK [zdjęcia]
Miłośnicy kwiatów mają z czego wybierać. Festiwal Roślin w bydgoskiej Sisu Arenie [zdjęcia, wideo]

Z zainteresowanymi rozmawiała nasza reporterka:

- Rozglądamy się za kwiatami bezpiecznymi dla naszego kota;
- Szukamy kwiatów, które nie sprawiają trudności;
- Byłam zainteresowana pieniążkiem, szukam jeszcze paprotki - usłyszała Tatiana Adonis.

Festiwal Roślin odbył się na Grupa Moderator Arenie, zaraz obok Hali Łuczniczka.

Relacja Tatiany Adonis
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Festiwal RoślinBydgoszczdoniczkiuprawa roślinkwiaty
Kwiaty domowe prosto od ogrodników. W Bydgoszczy odbył się Festiwal Roślin/fot. Tatiana Adonis Kwiaty domowe prosto od ogrodników. W Bydgoszczy odbył się Festiwal Roślin/fot. Tatiana Adonis Kwiaty domowe prosto od ogrodników. W Bydgoszczy odbył się Festiwal Roślin/fot. Tatiana Adonis Kwiaty domowe prosto od ogrodników. W Bydgoszczy odbył się Festiwal Roślin/fot. Tatiana Adonis Kwiaty domowe prosto od ogrodników. W Bydgoszczy odbył się Festiwal Roślin/fot. Tatiana Adonis Kwiaty domowe prosto od ogrodników. W Bydgoszczy odbył się Festiwal Roślin/fot. Tatiana Adonis
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