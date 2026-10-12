Kwiaty domowe prosto od ogrodników. W Bydgoszczy odbył się Festiwal Roślin [zdjęcia]

W ofercie bydgoskiego Festiwalu Roślin były zarówno kwiaty dla początkujących miłośników zieleni, jak i doświadczonych kolekcjonerów. Oprócz kwiatów były także doniczki i produkty do pielęgnacji i uprawy - ekologiczne nawozy, czy środki ochrony.
Z zainteresowanymi rozmawiała nasza reporterka:
- Rozglądamy się za kwiatami bezpiecznymi dla naszego kota;
- Szukamy kwiatów, które nie sprawiają trudności;
- Byłam zainteresowana pieniążkiem, szukam jeszcze paprotki - usłyszała Tatiana Adonis.
Festiwal Roślin odbył się na Grupa Moderator Arenie, zaraz obok Hali Łuczniczka.