Energa rozbiła Wichoś. Animam z kosmicznym double-double, Grządziela też błysnęła

Koszykarki Energi Toruń odniosły trzecie zwycięstwo w czwartym meczu PGE Basket Ligi Kobiet. Katarzynki nie dały większych szans Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra, wygrywając 91:56. Bohaterką spotkania była Jack Animam, która zebrała aż 20 piłek.

Faworytki szybko ustawiły mecz pod siebie. Po pierwszej kwarcie prowadziły 28:14, a do przerwy przewaga urosła do 22 punktów. Energa dobrze broniła, wymuszała błędy rywalek i nie pozwalała im złapać rytmu.



Po zmianie stron obraz gry się nie zmienił. Torunianki szybko przekroczyły granicę 30 punktów przewagi, co pozwoliło trenerowi Elmedinowi Omaniciowi szerzej rotować składem i dać więcej minut młodszym zawodniczkom.



Najwięcej punktów dla Energi zdobyła Elisa Pinzan – 26. Kapitalne spotkanie rozegrała Jack Animam: 22 punkty, 20 zbiórek. Pierwsze double-double na najwyższym szczeblu zanotowała również 20-letnia Łucja Grządziela – 10 punktów i 10 asyst.



Energa Toruń – Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra 91:56 (28:14, 19:11, 24:14, 20:17)