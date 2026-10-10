Kujawsko-pomorscy żużlowcy zdobyli dla Polski mistrzostwo Europy par. Wiktor Przyjemski i Maksymilian Pawełczak z Polonii Bydgoszcz oraz Kevin Małkiewicz z GKM-u Grudziądz przerwali dwuletnią dominację Duńczyków i sięgnęli po złote medale czempionatu/fot. PAP/Agnieszka Bielecka
Grudziądz

Regionalne złoto w Grudziądzu! Przyjemski, Pawełczak i Małkiewicz mistrzami Europy par

Kujawsko-pomorscy żużlowcy zdobyli dla Polski mistrzostwo Europy par. Wiktor Przyjemski i Maksymilian Pawełczak z Polonii Bydgoszcz oraz Kevin Małkiewicz z GKM-u Grudziądz przerwali dwuletnią dominację Duńczyków i sięgnęli po złote medale czempionatu/fot. PAP/Agnieszka Bielecka
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Kujawsko-pomorscy żużlowcy zdobyli dla Polski mistrzostwo Europy par. Wiktor Przyjemski i Maksymilian Pawełczak z Polonii Bydgoszcz oraz Kevin Małkiewicz z GKM-u Grudziądz przerwali dwuletnią dominację Duńczyków i sięgnęli po złote medale czempionatu.

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Polacy rozpoczęli rywalizację z Przyjemskim i Pawełczakiem w podstawowym składzie. Po trzech startach 17-letniego Bydgoszczanina szansę otrzymał Małkiewicz i wykorzystał ją znakomicie. Na doskonale znanym sobie grudziądzkim torze wygrał dwa z trzech wyścigów i zdobył 8+1 punktu.

Szczególnie ważny był jego bieg przeciwko Duńczykom. Małkiewicz początkowo jechał ostatni, ale minął Madsa Hansena, a później wykorzystał błędy Frederika Jakobsena i przywiózł dwa „oczka”.

Przed ostatnią serią Polacy mieli tyle samo punktów co Łotysze. Przyjemski i Małkiewicz nie pozostawili jednak wątpliwości w starciu z Finami, wygrywając 5:1. Chwilę później wynik biegu Łotwy z Danią przypieczętował mistrzostwo Europy dla gospodarzy. Polska zakończyła zawody z 26 punktami, o jeden wyprzedzając Łotwę. Brązowe medale zdobyli Czesi.

Punkty Polski:
Wiktor Przyjemski – 14+3 (3, 2*, 2, 2*, 3, 2*)
Maksymilian Pawełczak – 4 (1, 3, 0, -, -, -)
Kevin Małkiewicz – 8+1 (3, 2*, 3)

Gdzie: Grudziądz
Dyscyplina: żużel
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