Narada premiera Donalda Tuska z ministrami i policją/fot. Albert Zawada, PAP
KRAJ I ŚWIAT

Premier zwołuje pilną naradę z ministrami i policją po atakach w szkołach na Mazowszu

Narada premiera Donalda Tuska z ministrami i policją/fot. Albert Zawada, PAP
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- Potrzebne są przepisy o możliwości natychmiastowego blokowania mowy nienawiści w sieci - mówił premier Donald Tusk podczas rządowej narady w związku z atakami w szkołach.

Atak 15-letniego nożownika w szkole pod Wyszkowem. Nie żyje 37-letnia kobieta
Atak 15-letniego nożownika w szkole pod Wyszkowem. Nie żyje 37-letnia kobieta
Atak w szkole w Ostrołęce: 19-latek ranił 9 osób. W plecaku miał ładunek wybuchowy

W ostatnich dniach na Mazowszu doszło do dwóch aktów przemocy w szkołach. W czwartek w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem 15-letni, były uczeń, zaatakował trzy osoby. Wskutek ataku zmarła 37-letnia pracownica szkoły. Zaledwie dzień wcześniej w szkole w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób – 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Tego samego dnia policja w Sierpcu udaremniła kolejny planowany atak.

Pilna narada z ministrami
Po ostatnim z ataków premier Donald Tusk zwołał pilną naradę z ministrami m.in. edukacji, zdrowia i spraw wewnętrznych oraz Komendantem Głównym Policji. Podczas narady szef rządu złożył wyrazy współczucia rodzinie zmarłej od ciosów nożem 37-latki. Ofiara ataku osierociła dwójkę dzieci. Złożył też wyrazy uznania dyrektorowi szkoły i nauczycielce, którzy odnieśli obrażenia w ataku.

- Dzisiaj cała Polska powinna usłyszeć o ich bohaterstwie. Nauczyciele nie zawahali się zaryzykować swojego życia, żeby nie doszło do jeszcze większej tragedii - mówił.

Dodał, że Ostrołęka i Wyszków będą symbolami dramatu i wielkimi znakami ostrzegawczymi. Zwrócił, że w drugim ataku nieletni zabójca miał na sobie kask z kamerką, a jego intencją było filmowanie zajścia.

Policjanci w okolicach szkół
Szef rządu zwrócił się do szefów MSWiA i KGP o wydanie decyzji, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w każdej szkole. Zwiększenie liczby patroli - jak mówił - ma związek z ryzykiem i groźbą naśladownictwa oraz „radykalnie niemądrych challenge'ów wynikających z dotychczasowych dramatycznych zdarzeń”.

Jak później poinformował szef MSWiA, patrole w okolicach szkół zostaną wzmocnione, a stosowne polecenia zostały przekazane do komend powiatowych. Policjanci mają wchodzić bezpośrednio do szkół po ustaleniach z dyrektorem placówki.

Pomoc dla ofiar przemocy
Po tragicznych wydarzeniach resort sprawiedliwości przypomniał, że ofiary przemocy mogą skorzystać z natychmiastowej, bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej oraz psychologicznej w ramach systemowego wsparcia finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Pomoc świadczona jest przez Całodobową Linię Pomocy Pokrzywdzonym pod bezpłatnym numerem: 116 006. Infolinia gwarantuje pełną anonimowość i dyskrecję.

TAGI: ataki w szkołachnarada premiera z ministramipremier Donald Tusk
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