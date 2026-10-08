Premier zwołuje pilną naradę z ministrami i policją po atakach w szkołach na Mazowszu

- Potrzebne są przepisy o możliwości natychmiastowego blokowania mowy nienawiści w sieci - mówił premier Donald Tusk podczas rządowej narady w związku z atakami w szkołach.

W ostatnich dniach na Mazowszu doszło do dwóch aktów przemocy w szkołach. W czwartek w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem 15-letni, były uczeń, zaatakował trzy osoby. Wskutek ataku zmarła 37-letnia pracownica szkoły. Zaledwie dzień wcześniej w szkole w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób – 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Tego samego dnia policja w Sierpcu udaremniła kolejny planowany atak.



Pilna narada z ministrami

Po ostatnim z ataków premier Donald Tusk zwołał pilną naradę z ministrami m.in. edukacji, zdrowia i spraw wewnętrznych oraz Komendantem Głównym Policji. Podczas narady szef rządu złożył wyrazy współczucia rodzinie zmarłej od ciosów nożem 37-latki. Ofiara ataku osierociła dwójkę dzieci. Złożył też wyrazy uznania dyrektorowi szkoły i nauczycielce, którzy odnieśli obrażenia w ataku.



- Dzisiaj cała Polska powinna usłyszeć o ich bohaterstwie. Nauczyciele nie zawahali się zaryzykować swojego życia, żeby nie doszło do jeszcze większej tragedii - mówił.



Dodał, że Ostrołęka i Wyszków będą symbolami dramatu i wielkimi znakami ostrzegawczymi. Zwrócił, że w drugim ataku nieletni zabójca miał na sobie kask z kamerką, a jego intencją było filmowanie zajścia.



Policjanci w okolicach szkół

Szef rządu zwrócił się do szefów MSWiA i KGP o wydanie decyzji, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w każdej szkole. Zwiększenie liczby patroli - jak mówił - ma związek z ryzykiem i groźbą naśladownictwa oraz „radykalnie niemądrych challenge'ów wynikających z dotychczasowych dramatycznych zdarzeń”.



Jak później poinformował szef MSWiA, patrole w okolicach szkół zostaną wzmocnione, a stosowne polecenia zostały przekazane do komend powiatowych. Policjanci mają wchodzić bezpośrednio do szkół po ustaleniach z dyrektorem placówki.



Pomoc dla ofiar przemocy

Po tragicznych wydarzeniach resort sprawiedliwości przypomniał, że ofiary przemocy mogą skorzystać z natychmiastowej, bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej oraz psychologicznej w ramach systemowego wsparcia finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości.



Pomoc świadczona jest przez Całodobową Linię Pomocy Pokrzywdzonym pod bezpłatnym numerem: 116 006. Infolinia gwarantuje pełną anonimowość i dyskrecję.

