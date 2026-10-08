Pożar hali przedsiębiorstwa tworzyw sztucznych w Chełmicy Małej. Gasiło go 40 strażaków

Pożar zniszczył w czwartek halę produkcyjną zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych w Chełmicy Małej koło Włocławka.
Ogień ogarnął murowaną halę z drewnianym dachem pokrytym blachodachówką. Na dachu znajdowała się instalacja fotowoltaiczna. Wypaleniu uległo wnętrze hali, ale udało się ochronić część pojemników z żywicami i butle z gazem technicznym. Strażacy zapobiegli rozprzestrzenieniu się płomieni na przyległy do hali budynek mieszkalny.
Nikt nie odniósł obrażeń. Pracownicy zdążyli w porę opuścić budynek i przyległy teren. W akcji gaśniczej wzięło udział 19 zastępów straży pożarnej.
Zakład w Chełmicy Małej zajmuje się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych m.in. przydomowych oczyszczalni, zbiorników na deszczówkę, zbiorników do opryskiwaczy, błotników i obudów.