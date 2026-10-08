Poznaliśmy wszystkich zawodników, którzy powalczą o IMŚ/fot. Archwium/Patryk Głowacki
SPORT

Znamy pełną obsadę cyklu Grand Prix 2027. Rozdano „dzikie karty”. W stawce czterech Polaków

Poznaliśmy wszystkich zawodników, którzy powalczą o IMŚ/fot. Archwium/Patryk Głowacki
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Szwed Fredrik Lindgren jest ostatnim żużlowcem, który otrzymał stałą dziką kartę do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Wcześniej do walki o indywidualne mistrzostwo świata zaproszeni zostali Brytyjczyk Daniel Bewley, Australijczyk Jack Holder i Maciej Janowski.

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Organizatorzy od poniedziałku ogłaszali po jednym zawodniku dołączonym do cyklu. Do obsadzenia były cztery miejsca. Pierwszy dziką kartę dostał Janowski, a w kolejnych dniach poinformowano o daniu szansy Holderowi oraz Bewleyowi.

Ostatnią niewiadomą okazał się Lindgren. Doświadczony Szwed to czterokrotny medalista IMŚ – srebrny z 2023 roku oraz trzykrotnie brązowy.

Poza Polakiem pozostali mieli w tym roku stałe miejsce w Grand Prix. Poważne urazy wykluczyły ich jednak na dłuższy czas z walki o punkty.

W gronie najlepszych jest czterech „biało-czerwonych” - aktualny wicemistrz świata Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, Kacper Woryna i wspomniany Janowski.

Stawka cyklu Grand Prix 2027:

Robert Lambert (Wielka Brytania)
Bartosz Zmarzlik (Polska)
Brady Kurtz (Australia)
Michael Jepsen Jensen (Dania)
Patryk Dudek (Polska)
Leon Madsen (Dania)
Max Fricke (Australia)
Kacper Woryna (Polska)
Andrzej Lebiediew (Łotwa)
Kim Nilsson (Szwecja)
Rohan Tungate (Australia)
Jack Holder (Australia)
Fredrik Lindgren (Szwecja)
Daniel Bewley (Wielka Brytania)
Maciej Janowski (Polska)

Turnieje GP w 2027 roku:

1 maja – Donji Kraljevec (Chorwacja)
15 maja - Warszawa (Polska)
29 maja – Praga (Czechy)
12 czerwca – miejsce do potwierdzenia
3 lipca - Wrocław (Polska)
17 lipca – Ryga (Łotwa)
14 sierpnia – Ipswich (Wielka Brytania)
11 września – Vojens (Dania)
25 września – Toruń (Polska)
29 października - Adeleide (Australia)
30 października- Adeleide (Australia)

Dyscyplina: żużel
TAGI: żużelgrand prixbartosz zmarzlikpatryk dudekmaciej janowskiindywidualne mistrzostwa świata
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