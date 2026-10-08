Wypadek na DW534 niedaleko Golubia-Dobrzynia. /fot. KP PSP Golub-Dobrzyń
Golub-Dobrzyń

Śmiertelny wypadek niedaleko Golubia-Dobrzynia. Zderzenie dwóch osobówek i ciężarówki [aktualizacja]

Wypadek na DW534 niedaleko Golubia-Dobrzynia. /fot. KP PSP Golub-Dobrzyń
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Utrudnienia na DW534 po wypadku w miejscowości Bocheniec, w powiecie golubsko-dobrzyńskim.

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Zderzyły się tam dwie osobówki i ciężarówka. Droga jest całkowicie zablokowana. Jedna osoba nie żyje.

- O godzinie 9:35 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości Bocheniec na drodze wojewódzkiej 534 doszło do zderzenia się trzech pojazdów, dwóch pojazdów osobowych i jednego ciężarowego. Na chwilę obecną policjanci pracują na miejscu i ustalają okoliczności i przyczyny tego zdarzenia. Wiemy tylko, że jedna osoba poniosła śmierć na miejscu - informuje asp. sztab. Katarzyna Wilangowska, p.o. oficera prasowego KPP w Golubiu-Dobrzyniu.

Jak informują nas strażacy, ofiarą wypadku jest 63-latka, która kierowała osobówką. Kierowcy drugiego auta nic się nie stało. Do szpitala trafił kierowca ciężarówki.

Na miejscu działają służby, policja wytyczyła objazdy. Utrudnienia mogą potrwać do dwóch godzin

Mówi asp. sztab. Katarzyna Wilangowska
Gdzie: Golub-Dobrzyń
TAGI: wypadekbocheniecgolub-dobrzyńdw534samochódciężarówkautrudnienia
Wypadek na DW534 niedaleko Golubia-Dobrzynia. /fot. KP PSP Golub-Dobrzyń Wypadek na DW534 niedaleko Golubia-Dobrzynia. /fot. KP PSP Golub-Dobrzyń Wypadek na DW534 niedaleko Golubia-Dobrzynia. /fot. KP PSP Golub-Dobrzyń Wypadek na DW534 niedaleko Golubia-Dobrzynia. /fot. KP PSP Golub-Dobrzyń
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