Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel
Bydgoszcz

Ponad 53 miliardy złotych wpłynęły do wszystkich polskich samorządów dzięki zmianom przepisów o finansach

Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel
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Nasze województwo jest na czwartym miejscu w Polsce, jeśli chodzi o korzyści płynące z nowej ustawy o finansach, którą wprowadzono dwa lata temu. Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel mówił o korzyściach dla samorządów.

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- Stworzono uczciwy algorytm, każdy samorząd ma określone dane związane z liczbą mieszkańców, zarobków na terenie danej gminy - poinformował na konferencji prasowej. Wcześniej na skład samorządów wpływał udział w podatku PIT, CIT, była subwencja z budżetu państwa. Zastąpiono to jedną, sztywną kwotą uzależnioną od tego, ile ludzie zarabiają, a nie ile płacą podatków na terenie określonej gminy. To się składa na te 53 miliardy złotych - dodał.

Według wojewody, dzięki zmianie przepisów o finansach gminy z Pomorza i Kujaw zyskały przez dwa lata o miliard złotych więcej, a miasta na prawach powiatu (Bydgoszcz, Toruń Włocławek i Grudziądz) - o 700 milionów więcej.

Mówi wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: wojewoda Michał Sztybelzmiany przepisów o finansachsamorządywojewództwo kujawsko-pomorskie
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