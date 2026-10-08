Ponad 53 miliardy złotych wpłynęły do wszystkich polskich samorządów dzięki zmianom przepisów o finansach

Nasze województwo jest na czwartym miejscu w Polsce, jeśli chodzi o korzyści płynące z nowej ustawy o finansach, którą wprowadzono dwa lata temu. Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel mówił o korzyściach dla samorządów.

- Stworzono uczciwy algorytm, każdy samorząd ma określone dane związane z liczbą mieszkańców, zarobków na terenie danej gminy - poinformował na konferencji prasowej. Wcześniej na skład samorządów wpływał udział w podatku PIT, CIT, była subwencja z budżetu państwa. Zastąpiono to jedną, sztywną kwotą uzależnioną od tego, ile ludzie zarabiają, a nie ile płacą podatków na terenie określonej gminy. To się składa na te 53 miliardy złotych - dodał.



Według wojewody, dzięki zmianie przepisów o finansach gminy z Pomorza i Kujaw zyskały przez dwa lata o miliard złotych więcej, a miasta na prawach powiatu (Bydgoszcz, Toruń Włocławek i Grudziądz) - o 700 milionów więcej.