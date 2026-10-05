Pożar lasu w Szymkówku. Strażacy podejrzewają podpalenie

Ogień objął około 50 metrów kwadratowych terenu w powiecie brodnickim.
Strażacy podejrzewają, że mogło dojść do podpalenia - na miejscu wyczuwalny jest zapach rozpuszczalnika i widoczne są plamy. Przyczyny pożaru będą ustalane.
Ogień objął około 50 metrów kwadratowych terenu w powiecie brodnickim.
Strażacy podejrzewają, że mogło dojść do podpalenia - na miejscu wyczuwalny jest zapach rozpuszczalnika i widoczne są plamy. Przyczyny pożaru będą ustalane.
Ogień objął około 50 metrów kwadratowych terenu w powiecie brodnickim.
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