Na miejscu pożaru w Szymkówku wyczuwalny jest zapach rozpuszczalnika. / Fot. Ilustracyjne
Brodnica

Pożar lasu w Szymkówku. Strażacy podejrzewają podpalenie

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Ogień objął około 50 metrów kwadratowych terenu w powiecie brodnickim.

Pożar domu jednorodzinnego w Piotrkowie Kujawskim. Budynek nie nadaje się do zamieszkania
Pożar domu jednorodzinnego w Piotrkowie Kujawskim. Budynek nie nadaje się do zamieszkania
Spłonęła hala warsztatowa i kilka pojazdów. Po pożarze budynku w gminie Lniano

Strażacy podejrzewają, że mogło dojść do podpalenia - na miejscu wyczuwalny jest zapach rozpuszczalnika i widoczne są plamy. Przyczyny pożaru będą ustalane.


Gdzie: Brodnica
Uwaga: Na sygnale
TAGI: pożarSzymkóweklas
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