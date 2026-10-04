Mgła w regionie może zmniejszać widzialność do 200 metrów/fot. ilustracyjna, Pixabay
KRAJ I ŚWIAT

Gęsta mgła niemal w całym kraju. Ostrzeżenia dla Kujawsko-Pomorskiego

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą dla niemal całego kraju, z wyjątkiem Pomorza oraz Warmii i Mazur. Alerty zaczną obowiązywać w niedzielę wieczorem.

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Ostrzeżenia IMGW dotyczą województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego. Zaczną obowiązywać o godz. 22.00 w niedzielę i obowiązują do godz. 9.00 w poniedziałek.

- Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m – poinformował Instytut.


Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

TAGI: pogodamgłaalertyostrzeżenie meteorologów
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