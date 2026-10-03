Astoria Bydgoszcz wraca na salony. Na początek starcie z wicemistrzem Polski. Relacja w PR PiK

Koszykarze Enea Łaciate Astorii Bydgoszcz rozegrają pierwszy od ponad trzech lat mecz w ekstraklasie. Bydgoszczanie zaczną zmagania w PGE Basket Lidze przed własną publicznością, podejmując Zastal Zielona Góra. Relacja w naszym programie!

Astoria przez trzy długie sezony walczyła o to, by wrócić do grona najlepszych. Gdy ta sztuka w końcu się udała, klub aktywnie działał na rynku transferowym. Efektem jest bardzo mocno przebudowany skład i nowy trener na pokładzie. To sprawia, że zespół „Asty” to na razie wielka niewiadoma. Sparingi dały jednak nadzieję na dobre wyniki.



Pierwszy poważny sprawdzian przed bydgoskimi zawodnikami. Poprzeczka od razu powędrowała bardzo wysoko. Do Grupa Moderator Areny przyjedzie aktualny wicemistrz Polski. Na pewno to oni wyjdą na parkiet w roli faworyta. Beniaminek spróbuje natomiast pokazać, iż nie zamierza jedynie dostarczać punktów.



Mecz Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz – Zastal Zielona Góra rozpocznie się o 17:30. Nasza relacja w audycji „Muzyka i sport”, która wystartuje po 17:00.