W Grudziądzu podpisano umowę na budowę miejsca ukrycia z funkcją parkingu podziemnego/ Fot. Agata Raczek
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W Grudziądzu powstanie miejsce ukrycia i parking w jednym. Takiego jeszcze w Polsce nie ma

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Umowa już podpisana, za dwa lata obiekt na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Sienkiewicza w Grudziądzu będzie gotowy. To jedno z pierwszych takich miejsc w kraju.

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  • Miejsce ukrycia dla 1500 osób, którego budowa pochłonie 34 mln zł, na co dzień będzie parkingiem.
  • W razie zagrożenia zmieściliby się tam uczniowie z czterech pobliskich szkół i dwóch urzędów.
  • Dziś w Grudziądzu jest 13 schronów, a w nich 2 tys. miejsc dla ludzi.
- Takiej budowli w Grudziądzu nie mamy - mówi Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. - Nigdy nie myśleliśmy o budowie czegoś takiego, ale sytuacja geopolityczna zmusza nas do podejmowania tego typu decyzji. W czasie pokoju to miejsce służyć będzie jako parking podziemny - dodaje.

Pod ziemią zmieszczą się 104 samochody. Prace budowlane zaplanowano w ścisłym centrum miasta. Wjazd na parking odbywać się będzie rampą od strony ulicy Kosynierów Gdyńskich, natomiast wyjazd prowadzony będzie rampą w kierunku ulicy Sienkiewicza. Układ komunikacyjny na poziomie garażu zaplanowano jako jednokierunkowy. Dodatkowo na terenie inwestycji przewidziano 12 miejsc postojowych - naziemnych. Zlokalizowane tam będą dwie klatki schodowe stanowiące drogę ewakuacji, przy każdej klatce schodowej zaprojektowano windę oraz toaletę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.

Inwestycja ma być gotowa jesienią 2028 roku.
Więcej w relacji Agaty Raczek - poniżej.

Relacja Agaty Raczek
TAGI: Grudziądzschronmiejsce schronieniaparking podziemnybezpieczeństwo
W Grudziądzu podpisano umowę na budowę miejsca ukrycia z funkcją parkingu podziemnego/ Fot. Agata Raczek W Grudziądzu podpisano umowę na budowę miejsca ukrycia z funkcją parkingu podziemnego/ Fot. Agata Raczek
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