W Grudziądzu powstanie miejsce ukrycia i parking w jednym. Takiego jeszcze w Polsce nie ma

Umowa już podpisana, za dwa lata obiekt na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Sienkiewicza w Grudziądzu będzie gotowy. To jedno z pierwszych takich miejsc w kraju.
- Miejsce ukrycia dla 1500 osób, którego budowa pochłonie 34 mln zł, na co dzień będzie parkingiem.
- W razie zagrożenia zmieściliby się tam uczniowie z czterech pobliskich szkół i dwóch urzędów.
- Dziś w Grudziądzu jest 13 schronów, a w nich 2 tys. miejsc dla ludzi.
Pod ziemią zmieszczą się 104 samochody. Prace budowlane zaplanowano w ścisłym centrum miasta. Wjazd na parking odbywać się będzie rampą od strony ulicy Kosynierów Gdyńskich, natomiast wyjazd prowadzony będzie rampą w kierunku ulicy Sienkiewicza. Układ komunikacyjny na poziomie garażu zaplanowano jako jednokierunkowy. Dodatkowo na terenie inwestycji przewidziano 12 miejsc postojowych - naziemnych. Zlokalizowane tam będą dwie klatki schodowe stanowiące drogę ewakuacji, przy każdej klatce schodowej zaprojektowano windę oraz toaletę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.
Inwestycja ma być gotowa jesienią 2028 roku.