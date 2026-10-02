W Grudziądzu powstanie miejsce ukrycia i parking w jednym. Takiego jeszcze w Polsce nie ma

Umowa już podpisana, za dwa lata obiekt na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Sienkiewicza w Grudziądzu będzie gotowy. To jedno z pierwszych takich miejsc w kraju.

Miejsce ukrycia dla 1500 osób, którego budowa pochłonie 34 mln zł, na co dzień będzie parkingiem.

W razie zagrożenia zmieściliby się tam uczniowie z czterech pobliskich szkół i dwóch urzędów.

Dziś w Grudziądzu jest 13 schronów, a w nich 2 tys. miejsc dla ludzi.

zmieszczą się 104 samochody.



Inwestycja ma być gotowa jesienią 2028 roku.

Więcej w relacji Agaty Raczek - poniżej. Inwestycja ma być gotowa jesienią 2028 roku.

- Takiej budowli w Grudziądzu nie mamy - mówi Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. - Nigdy nie myśleliśmy o budowie czegoś takiego, ale sytuacja geopolityczna zmusza nas do podejmowania tego typu decyzji. W czasie pokoju to miejsce służyć będzie jako parking podziemny - dodaje.Pod ziemiąPrace budowlane zaplanowano w ścisłym centrum miasta. Wjazd na parking odbywać się będzie rampą od strony ulicy Kosynierów Gdyńskich, natomiast wyjazd prowadzony będzie rampą w kierunku ulicy Sienkiewicza. Układ komunikacyjny na poziomie garażu zaplanowano jako jednokierunkowy. Dodatkowo na terenie inwestycji przewidziano 12 miejsc postojowych - naziemnych. Zlokalizowane tam będą dwie klatki schodowe stanowiące drogę ewakuacji, przy każdej klatce schodowej zaprojektowano windę oraz toaletę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.