Sportowy weekendowy rozkład jazdy – co czeka zespoły z województwa kujawsko-pomorskiego?

Zdecydowanie wydarzeniem weekendu jest rewanżowy mecz Pres Grupy Deweloperskiej Toruń w finale PGE Ekstraligi. Torunianie po wygranej u siebie z Betard Spartą Wrocław 55:35 na terenie rywala spróbują przypieczętować obronę mistrzostwa Polski. Nie zabraknie też koszykówki, m.in. pierwsze spotkanie po powrocie do elity rozegra Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz. Nowy sezon zaczną z kolei siatkarki Metalkas Pałacu Bydgoszcz i Sokoła & Hagric Mogilno.

Żużel



Betard Sparta Wrocław – Pres Grupa Deweloperska Toruń – niedziela 4 października, godz. 19:30 – relacja w Polskim Radiu PiK



Koszykówka



PGE Basket Liga:

Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń – King Szczecin – sobota 3 października, godz. 15:00

Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz – Zastal Zielona Góra – sobota 3 października, godz. 17:30

Anwil Włocławek – Górnik Zamek Książ Wałbrzych – poniedziałek 5 października, godz. 19:00



PGE Basket Liga Kobiet:

1KS Ślęza Wrocław – Artego Bydgoszcz – sobota 3 października, godz. 16:00

Energa Toruń – MB Zagłębie Sosnowiec – sobota 3 października, godz. 19:00



PZKosz 1. Liga Mężczyzn:

KKS Polonia Warszawa – KSK Qemetica Noteć Inowrocław – niedziela 4 października, godz. 15:00



Siatkówka



Tauron Liga Kobiet:

Sokół & Hagric Mogilno – MOYA Radomka Radom – sobota 3 października, godz. 12:00

Metalkas Pałac Bydgoszcz – BKS ZGO Bielsko-Biała – sobota 3 października, godz. 15:00



Tauron 1. Liga:

BKS Bydgoszcz – AVIA Sędziszów Małopolski – niedziela 4 października, godz. 17:00



Piłka nożna



Betclic 2. Liga:

Zawisza Bydgoszcz – Olimpia Grudziądz – niedziela 4 października, godz. 19:30



Betclic III Liga:

Elana Toruń – Wikęd Luzino – sobota 3 października, godz. 13:00

Lipno Stęszew – Chemik Bydgoszcz – sobota 3 października, godz. 14:00

Wda Świecie – Polonia Środa Wielkopolska – sobota 3 października, godz. 16:00



IV Liga:

Mustang Ostaszewo – Sparta Brodnica – sobota 3 października, godz. 11:00

Wisła Dobrzyń nad Wisłą – Victoria Czernikowo – sobota 3 października, godz. 11:00

Start Pruszcz – Rawys Raciąż – sobota 3 października, godz. 12:00

Unia Solec Kujawski – Noteć Gębice – sobota 3 października, godz. 13:00

Lech Rypin – Pomorzanin Toruń – sobota 3 października, godz. 14:00

Tłuchowia Tłuchowo – Cuiavia Inowrocław – sobota 3 października, godz. 15:00

Unia Wąbrzeźno – Orlęta Aleksandrów Kujawski – sobota 3 października, godz. 15:30

Pogoń Mogilno – Kujawiak Kowal – sobota 3 października, godz. 16:00

Łokietek Brześć Kujawski – Skrwa Skrwilno – niedziela 4 października, godz. 11:00



Hokej



GKS Tychy – KH Energa Toruń – piątek 2 października, godz. 18:00

KH Energa Toruń – GKS Katowice – niedziela 4 października, godz. 17:00



Hokej na trawie



LKS Gąsawa – AZS Politechnika Poznańska – sobota 3 października, godz. 16:00

HK Pomorzanin Toruń – KS Warta Poznań – sobota 3 października, godz. 18:00