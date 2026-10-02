Sportowy weekendowy rozkład jazdy – co czeka zespoły z województwa kujawsko-pomorskiego?

Zdecydowanie wydarzeniem weekendu jest rewanżowy mecz Pres Grupy Deweloperskiej Toruń w finale PGE Ekstraligi. Torunianie po wygranej u siebie z Betard Spartą Wrocław 55:35 na terenie rywala spróbują przypieczętować obronę mistrzostwa Polski. Nie zabraknie też koszykówki, m.in. pierwsze spotkanie po powrocie do elity rozegra Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz. Nowy sezon zaczną z kolei siatkarki Metalkas Pałacu Bydgoszcz i Sokoła & Hagric Mogilno.
Żużel
Betard Sparta Wrocław – Pres Grupa Deweloperska Toruń – niedziela 4 października, godz. 19:30 – relacja w Polskim Radiu PiK
Koszykówka
PGE Basket Liga:
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń – King Szczecin – sobota 3 października, godz. 15:00
Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz – Zastal Zielona Góra – sobota 3 października, godz. 17:30
Anwil Włocławek – Górnik Zamek Książ Wałbrzych – poniedziałek 5 października, godz. 19:00
PGE Basket Liga Kobiet:
1KS Ślęza Wrocław – Artego Bydgoszcz – sobota 3 października, godz. 16:00
Energa Toruń – MB Zagłębie Sosnowiec – sobota 3 października, godz. 19:00
PZKosz 1. Liga Mężczyzn:
KKS Polonia Warszawa – KSK Qemetica Noteć Inowrocław – niedziela 4 października, godz. 15:00
Siatkówka
Tauron Liga Kobiet:
Sokół & Hagric Mogilno – MOYA Radomka Radom – sobota 3 października, godz. 12:00
Metalkas Pałac Bydgoszcz – BKS ZGO Bielsko-Biała – sobota 3 października, godz. 15:00
Tauron 1. Liga:
BKS Bydgoszcz – AVIA Sędziszów Małopolski – niedziela 4 października, godz. 17:00
Piłka nożna
Betclic 2. Liga:
Zawisza Bydgoszcz – Olimpia Grudziądz – niedziela 4 października, godz. 19:30
Betclic III Liga:
Elana Toruń – Wikęd Luzino – sobota 3 października, godz. 13:00
Lipno Stęszew – Chemik Bydgoszcz – sobota 3 października, godz. 14:00
Wda Świecie – Polonia Środa Wielkopolska – sobota 3 października, godz. 16:00
IV Liga:
Mustang Ostaszewo – Sparta Brodnica – sobota 3 października, godz. 11:00
Wisła Dobrzyń nad Wisłą – Victoria Czernikowo – sobota 3 października, godz. 11:00
Start Pruszcz – Rawys Raciąż – sobota 3 października, godz. 12:00
Unia Solec Kujawski – Noteć Gębice – sobota 3 października, godz. 13:00
Lech Rypin – Pomorzanin Toruń – sobota 3 października, godz. 14:00
Tłuchowia Tłuchowo – Cuiavia Inowrocław – sobota 3 października, godz. 15:00
Unia Wąbrzeźno – Orlęta Aleksandrów Kujawski – sobota 3 października, godz. 15:30
Pogoń Mogilno – Kujawiak Kowal – sobota 3 października, godz. 16:00
Łokietek Brześć Kujawski – Skrwa Skrwilno – niedziela 4 października, godz. 11:00
Hokej
GKS Tychy – KH Energa Toruń – piątek 2 października, godz. 18:00
KH Energa Toruń – GKS Katowice – niedziela 4 października, godz. 17:00
Hokej na trawie
LKS Gąsawa – AZS Politechnika Poznańska – sobota 3 października, godz. 16:00
HK Pomorzanin Toruń – KS Warta Poznań – sobota 3 października, godz. 18:00