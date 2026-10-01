Miał uderzyć maczetą własną córkę i znęcać się nad partnerką. Trzymiesięczny areszt dla recydywisty

Sąd Rejonowy w Grudziądzu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Macieja O., podejrzanego między innymi o znęcanie się nad partnerką i naruszenie sądowego zakazu kontaktowania się z nią. Według prokuratury mężczyzna miał także zaatakować maczetą swoją małoletnią córkę.

Z ustaleń śledczych wynika, że od początku sierpnia do końca września 2026 roku podejrzany miał wszczynać awantury z partnerką, używać wobec niej wulgarnych i obraźliwych słów oraz grozić jej pobiciem. Według prokuratury jego agresja miała być również skierowana przeciwko córce.



Jednym z zarzutów jest spowodowanie obrażeń u małoletniej. Jak ustalili śledczy, mężczyzna miał uderzyć maczetą dziecko, które leżało w łóżku i było przykryte kołdrą. Dziewczynka doznała rany ciętej skóry i tkanki podskórnej w okolicy lewego kolana. Obrażenia naruszyły czynności narządu ciała na okres krótszy niż siedem dni.



Prokuratura podkreśla, że Maciej O. był wcześniej karany za znęcanie się. Miał również obowiązujący sądowy zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną, a mimo tego – jak ustalono w śledztwie – zamieszkał z nią.



Mężczyźnie przedstawiono zarzuty znęcania się nad partnerką, złamania sądowego zakazu oraz spowodowania obrażeń ciała u małoletniej córki. Podczas przesłuchania Maciej O. miał wyjaśniać, że „nie radzi sobie ze sobą”.



Prokurator wystąpił o zastosowanie tymczasowego aresztowania, wskazując między innymi na obawę ucieczki lub ukrywania się podejrzanego, możliwość utrudniania postępowania oraz ryzyko popełnienia przez niego kolejnego przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu. Sąd podzielił argumentację prokuratury i uwzględnił jej wniosek. Został aresztowany na trzy miesiące.



Za zarzucany podejrzanemu czyn grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.