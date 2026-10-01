Rok akademicki czas start. Zapytaliśmy studentów z regionu, gdzie chcą studiować

Bydgoszcz, Toruń, czy może jednak Poznań, Gdańsk, Kraków lub Warszawa? Właśnie rozpoczął się rok akademicki, a nasz reporter zapytał młodych z naszego regionu czy zostają w województwie, czy jednak wyjeżdżają, by podjąć naukę na innej uczelni.

Rzecz jasna, są studenci, którzy będą studiować u nas:



- w Bydgoszczy, tam, gdzie się dostałam, tam poszłam,

- pielęgniarstwo na Collegium Medicum UMK,

- idę na geodezję i kartografię na Politechnice Bydgoskiej.



A jeżeli nie w naszym regionie, to gdzie?



- farmacja w Gdańsku,

- lingwistyka stosowana w Poznaniu - usłyszał Jarosław Wieprzycki.



W tym roku akademickim w naszym regionie studiować ma 58 tysięcy osób.