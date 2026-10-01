Rok akademicki czas start. Zapytaliśmy studentów z regionu, gdzie chcą studiować

Bydgoszcz, Toruń, czy może jednak Poznań, Gdańsk, Kraków lub Warszawa? Właśnie rozpoczął się rok akademicki, a nasz reporter zapytał młodych z naszego regionu czy zostają w województwie, czy jednak wyjeżdżają, by podjąć naukę na innej uczelni.
Rzecz jasna, są studenci, którzy będą studiować u nas:
- w Bydgoszczy, tam, gdzie się dostałam, tam poszłam,
- pielęgniarstwo na Collegium Medicum UMK,
- idę na geodezję i kartografię na Politechnice Bydgoskiej.
A jeżeli nie w naszym regionie, to gdzie?
- farmacja w Gdańsku,
- lingwistyka stosowana w Poznaniu - usłyszał Jarosław Wieprzycki.
W tym roku akademickim w naszym regionie studiować ma 58 tysięcy osób.