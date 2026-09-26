Będzie słaba widoczność na drogach. Ostrzeżenie IMGW dla części Pomorza i Kujaw

Alert rozpocznie się w sobotę o godz. 23:00 i potrwa do godz. 9:00 w niedzielę/fot. Pixabay

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed gęstą mgłą dla północnych regionów Polski. Zacznie ono obowiązywać w sobotę o godz. 23 i potrwa do godz. 9 w niedzielę.

Alert I stopnia przed gęstą mgłą został wydany dla woj. zachodniopomorskiego oraz pomorskiego i dla części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.



Prognozuje się tam gęste mgły. Podczas tego zjawiska widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Alert rozpocznie się w sobotę o godz. 23:00 i potrwa do godz. 9:00 w niedzielę.



