Będzie słaba widoczność na drogach. Ostrzeżenie IMGW dla części Pomorza i Kujaw

2026-09-26, 18:30  Redakcja/KB
Alert rozpocznie się w sobotę o godz. 23:00 i potrwa do godz. 9:00 w niedzielę/fot. Pixabay

Alert rozpocznie się w sobotę o godz. 23:00 i potrwa do godz. 9:00 w niedzielę/fot. Pixabay

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed gęstą mgłą dla północnych regionów Polski. Zacznie ono obowiązywać w sobotę o godz. 23 i potrwa do godz. 9 w niedzielę.

Alert I stopnia przed gęstą mgłą został wydany dla woj. zachodniopomorskiego oraz pomorskiego i dla części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Prognozuje się tam gęste mgły. Podczas tego zjawiska widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Alert rozpocznie się w sobotę o godz. 23:00 i potrwa do godz. 9:00 w niedzielę.

  • Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Bydgoszcz

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