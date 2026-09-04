Trudny powrót do szkoły? Psycholog radzi, jak można pomóc dziecku

2026-09-04, 12:00  Bartosz Nawrocki/JW
Pscyholog dziecięcy Kinga Dziewiątkowska podpowiada, jak pomóc dziecku w powrocie do szkoły. /fot. Pixabay, nadesłane

Pscyholog dziecięcy Kinga Dziewiątkowska podpowiada, jak pomóc dziecku w powrocie do szkoły. /fot. Pixabay, nadesłane

Po wakacyjnym wypoczynku nie jest łatwo wrócić do systematycznej nauki. Niektórym uczniom dodatkowych trudności przysparza pójście do nowej szkoły czy do pierwszej klasy. Niechęć, niepewność, adaptacja do nowego otoczenia - to tylko niektóre problemy

Jak podkreśla psycholog dziecięcy Kinga Dziewiątkowska, w takiej sytuacji istotne jest wsparcie rodziców.

- To, w jaki sposób rodzice, opiekunowie czy osoby najbliższe przekazują taką informację, wpływa bardzo istotnie na to, jak ją odbierają dzieci. Chodzi o to, czy robimy wokół tego otoczkę lękową. Zdarza się jeszcze, że na przykład rodzice mówią „Zobaczysz, jak pójdziesz do szkoły to się dopiero zacznie". Wówczas już z góry te dzieci dostają taką informację, że to będzie trudny czas - dodaje.

Przed zaprowadzeniem dziecka pierwszy raz do szkoły rodzice mogą umówić się z daną placówką, by wejść do środka i zapoznać się z nią wcześniej.

- Tworzy to taki przewidywalny grunt, wzmacnia jego takie poczucie bezpieczeństwa. W przypadku dzieci starszych, często jeszcze nawet przed rozpoczęciem roku szkolnego, umawiają się na grupach, czy to na Facebooku, czy innych komunikatorach, na takie spotkania integracyjne. Więc oni już tego 1 września wchodzą częściowo zintegrowani - wskazuje Kinga Dziewiątkowska.

Psycholog zaleca, by ostatnie dwa tygodnie wakacji poświęcić na stopniowy powrót dziecka do rutyny, by łatwiej mu było wrócić do szkoły:

- Absolutnie tutaj nie mam na myśli tego, że w ciągu dwóch ostatnich tygodni otwieramy podręczniki i przeglądamy wszystkie tematy, rozdziały, które będą nas czekać w najbliższym czasie. Tu bardziej chodzi o kwestie wyregulowania snu, przygotowanie takie biologiczne, żeby przestawić ten nasz zegar biologiczny, być może zadbanie też o to, żeby wdrożyć jakieś drobne obowiązki, nawet domowe - podpowiada specjalista.

Więcej można posłuchać w relacji Bartosza Nawrockiego poniżej.

Relacja Bartosza Nawrockiego

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