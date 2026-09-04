Trudny powrót do szkoły? Psycholog radzi, jak można pomóc dziecku
Po wakacyjnym wypoczynku nie jest łatwo wrócić do systematycznej nauki. Niektórym uczniom dodatkowych trudności przysparza pójście do nowej szkoły czy do pierwszej klasy. Niechęć, niepewność, adaptacja do nowego otoczenia - to tylko niektóre problemy
Jak podkreśla psycholog dziecięcy Kinga Dziewiątkowska, w takiej sytuacji istotne jest wsparcie rodziców.
- To, w jaki sposób rodzice, opiekunowie czy osoby najbliższe przekazują taką informację, wpływa bardzo istotnie na to, jak ją odbierają dzieci. Chodzi o to, czy robimy wokół tego otoczkę lękową. Zdarza się jeszcze, że na przykład rodzice mówią „Zobaczysz, jak pójdziesz do szkoły to się dopiero zacznie". Wówczas już z góry te dzieci dostają taką informację, że to będzie trudny czas - dodaje.
Przed zaprowadzeniem dziecka pierwszy raz do szkoły rodzice mogą umówić się z daną placówką, by wejść do środka i zapoznać się z nią wcześniej.
- Tworzy to taki przewidywalny grunt, wzmacnia jego takie poczucie bezpieczeństwa. W przypadku dzieci starszych, często jeszcze nawet przed rozpoczęciem roku szkolnego, umawiają się na grupach, czy to na Facebooku, czy innych komunikatorach, na takie spotkania integracyjne. Więc oni już tego 1 września wchodzą częściowo zintegrowani - wskazuje Kinga Dziewiątkowska.
Psycholog zaleca, by ostatnie dwa tygodnie wakacji poświęcić na stopniowy powrót dziecka do rutyny, by łatwiej mu było wrócić do szkoły: