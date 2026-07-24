Mieszkańcy gminy Raciążek wybiorą wójta w przedterminowych wyborach

2026-07-24, 14:45 Radosław Jagieła/DW

Urząd Gminy Raciążek/fot. Radosław Jagieła

Głosowanie to konieczność po śmierci dotychczasowego włodarza, Piotra Zabłockiego. Kandydatów jest trzech: Maciej Malinowski, Krzysztof Sadowski i Mirosław Siedlecki.

Wyborcy z gminy Raciążek w powiecie aleksandrowskim w niedzielę (26 lipca) będą decydować, kto zostanie nowym wójtem.



Kto ma największe szanse na wygraną? - o to pytał mieszkańców Radosław Jagieła.



- Wydaje się, że Malinowski, bo to taki spokojny człowiek. Słyszałam jego wypowiedzi, jest taki chyba rozwojowy, mądry, tak mi się wydaje. Młody, elokwentny, potencjał ma - mówili jedni.



- Krzysiu! Lubię go, fajny chłopak, zaradny, w straży dużo zorganizował. Ja od dzieciaka tego chłopaka znam i dlatego na niego będę głosować - mówili kolejni.



- Na pana Siedleckiego oddam głos, bo w poprzednich latach - mimo że nie pełnił żadnej funkcji publicznej - udowodnił swoje zaangażowanie w sprawy związane z naszą gminą - dodał kto inny.







