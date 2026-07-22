Toruń na tramwajowych zakupach. Do miasta trafią cztery nowe swingi od Pesy
Cztery niskopodłogowe swingi trafią do Torunia z bydgoskiej Pesy. Zakup został dofinansowany z Krajowego Planu Odbudowy. Jeden skład kosztuje ok 13 mln zł.
- To był konkurs przeznaczony dla projektów tramwajowych i musiał się wykazać bardzo wysoką efektywnością ekonomiczną, że bardzo duże potoki pasażerskie będą używały tabor i dodatkowymi elementami, które były punktowane. Między innymi dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych - mówi Sylwia Cieślak Wilk, zastępczyni dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych- Obecnie jeździ 26 swingów Pesy w Toruniu. Jeszcze kilkanaście sztuk Konstali chętnie byśmy wymienili, które nie są przystosowane chociażby do tych letnich warunków - wskazuje Paweł Gulewski, prezydent Torunia.
Dostarczymy te wozy do końca 2027 roku - zapewnia Robert Tafiłowski, wiceprezes PESA Bydgoszcz S.A.
Zakup niskopodłogowych tramwajów jest częścią większego projektu rozwoju ekologicznego transportu miejskiego w Toruniu.