Zderzyli się z samochodem osobowym. Motorowerzysta i jego pasażerka w szpitalu

2026-07-03, 11:53 Monika Kaczyńska/MG

Zderzenie osobówki z motorowerem w Golubiu-Dobrzyniu/fot. KPP Golub-Dobrzyń

Zderzenie osobówki z motorowerem w Golubiu-Dobrzyniu. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do zdarzenia doszło około godz. 9.00 na Szosie Rypińskiej. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 42-letni kierujący BMW nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 54-latkowi, kierującemu motorowerem.



- Motorowerzysta i jego 45-letnia pasażerka z obrażeniami zostali zabrani do szpitala - relacjonowała asp. sztab. Katarzyna Wilangowska z Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu. - Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Kierowcy byli trzeźwi.



Trwają utrudnienia w ruchu, wyznaczono objazdy.