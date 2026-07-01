Na początek przejście do stacji Katarzynka, potem tunel i nowa droga z Torunia do Łysomic!

2026-07-01, 21:00 Mariusz Luda/KB

Przejście dla pieszych łączące osiedle JAR ze stacją Toruń Katarzynka jest rozwiązaniem tymczasowym/fot. Mariusz Luda

Przejście dla pieszych łączące osiedle JAR ze stacją Toruń Katarzynka jest rozwiązaniem tymczasowym – dowiedziało się Polskie Radio PiK. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu planuje w tym miejscu podziemny tunel dla pieszych, który powstanie w ramach przebudowy ulicy Grudziądzkiej i dalej – nowej drogi Toruń-Łysomice (drogi krajowej nr 91).

- Docelowo odcinek ulicy Grudziądzkiej będzie rozbudowywany do układu dwujezdniowego - mówi rzeczniczka toruńskiego MZD Agnieszka Kobus-Pęńsko.



Dodaje, że droga będzie rozbudowana na odcinku około 600 metrów, do granicy administracyjnej miasta.



- Mowa jest tutaj także o tunelu. Koncepcja ta jest w fazie opracowywania i chcemy, aby była gotowa w tym roku. Przypomnę, że od granic administracyjnych miasta gmina Łysomice będzie przebudowywała drogę krajową 91. Będzie to też układ dwujezdniowy. Chcemy zrealizować prace o takim standardzie, żeby te dwie inwestycje po prostu się łączyły - mówi Agnieszka Kobus-Pęńsko.





Jak poinformowała rzeczniczka MZD, przejście dla pieszych powstanie do końca lipca. Jego budowa to także start przystanku kolejowego. Do tej pory stacja Katarzynka była nieczynna.





Rozbudowa drogi Toruń – Łysomice to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w regionie, która całkowicie zmieni układ komunikacyjny na północ od Torunia.

Szacunkowy koszt realizacji robót budowlanych wynosi około 150 milionów złotych. Nową i bezpieczną trasą kierowcy mają pojechać w 2028 roku.