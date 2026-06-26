Żegnaj, szkoło! Uczniowie z całego regionu odebrali świadectwa szkolne

2026-06-26, 16:02 Natasza Trzebuchowska, Tatiana Adonis/BN

Wojewódzkie Zakończenie Roku Szkolnego w Szkole Podstawowej im. Ligii Kobiet Polskich w Kozielcu/fot. Natasza Trzebuchowska

Wojewódzkie Zakończenie Roku Szkolnego odbyło się w nadwiślańskim Kozielcu pod Bydgoszczą. Uczniowie z całego regionu odebrali świadectwa szkolne, tym samym rozpoczynając wakacje.

W Szkole Podstawowej im. Ligii Kobiet Polskich był wóz transmisyjny Polskiego Radia PiK i Natasza Trzebuchowska. W części oficjalnej można było usłyszeć słowa legendarnego pisarza, autora lektury „Mały Książę” Antoine de Saint-Exupéry'ego. - Przyszłość buduje się nie marzeniami, ale teraźniejszością - zacytował artystę Piotr Hemmerling, wicewojewoda kujawsko-pomorski.



W szkole w Kozielcu rok szkolny zakończyło 121 uczniów. Jak wyglądał? - To był generalnie dobry rok, jest dużo zmian w oświacie, ale nie jest źle - mówiła dyrektor szkoły Agnieszka Senska-Szala.



Ostatni dzwonek dla prawie 350 tysięcy uczniów z Kujaw i Pomorza



- Wreszcie wakacje - usłyszała Tatiana Adonis od uczniów, którzy odebrali swoje świadectwa i zaczęli wakacje.



Grażyna Dziedzic, regionalna kurator oświaty przyznaje, że to był dobry rok, przygotowujący jednak do reformy edukacji, która zacznie się 1 września. W przedszkolach oraz klasach 1-4 nastąpią zmiany w podstawie programowej. Zakazane będzie również używanie telefonów przez uczniów.