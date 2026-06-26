Żegnaj, szkoło! Uczniowie z całego regionu odebrali świadectwa szkolne
Wojewódzkie Zakończenie Roku Szkolnego odbyło się w nadwiślańskim Kozielcu pod Bydgoszczą. Uczniowie z całego regionu odebrali świadectwa szkolne, tym samym rozpoczynając wakacje.
W Szkole Podstawowej im. Ligii Kobiet Polskich był wóz transmisyjny Polskiego Radia PiK i Natasza Trzebuchowska. W części oficjalnej można było usłyszeć słowa legendarnego pisarza, autora lektury „Mały Książę” Antoine de Saint-Exupéry'ego. - Przyszłość buduje się nie marzeniami, ale teraźniejszością - zacytował artystę Piotr Hemmerling, wicewojewoda kujawsko-pomorski.
W szkole w Kozielcu rok szkolny zakończyło 121 uczniów. Jak wyglądał? - To był generalnie dobry rok, jest dużo zmian w oświacie, ale nie jest źle - mówiła dyrektor szkoły Agnieszka Senska-Szala.
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- Wreszcie wakacje - usłyszała Tatiana Adonis od uczniów, którzy odebrali swoje świadectwa i zaczęli wakacje.
Grażyna Dziedzic, regionalna kurator oświaty przyznaje, że to był dobry rok, przygotowujący jednak do reformy edukacji, która zacznie się 1 września. W przedszkolach oraz klasach 1-4 nastąpią zmiany w podstawie programowej. Zakazane będzie również używanie telefonów przez uczniów.