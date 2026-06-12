56 milionów złotych dla Torunia na modernizację wodociągów

2026-06-12, 07:04 Michał Zaręba/BN

Toruń otrzyma 56 milionów złotych dofinansowania na modernizację wodociągów/fot. Michał Zaręba

Toruń otrzyma 56 milionów złotych dofinansowania na modernizację wodociągów. Inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo dostaw wody i unowocześnić infrastrukturę.

Umowę w toruńskim ratuszu podpisali w czwartek Robert Gajda, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także szef toruńskich wodociągów Władysław Majewski.



- Priorytetem Unii Europejskiej, jak również Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jest oszczędność tej wody, która wypływa od nas z wodociągów - mówi Robert Gajda. - Zamontowanie specjalnych urządzeń, które będą pokazywać obrót wody w poszczególnych sektorach miasta ułatwia szukanie ewentualnych wycieków i zapobieganie awarii - dodaje Władysław Majewski.



rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej w mieście: modernizacja 15 odcinków o łącznej długości 8,7 kilometrów (nowe i przebudowywane odcinki), co wyeliminuje najbardziej awaryjne rurociągi i zwiększy niezawodność systemu,

budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1,1 MW przy stacji Drwęca–Jedwabno, która zasili stację i poprawi efektywność energetyczną oraz bezpieczeństwo dostaw energii,

wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania i zarządzania siecią (wydzielenie, rozbudowa i opomiarowanie wydzielonych stref zasilania).