Mechaniczna pszczoła nad łąką? Na UKW powstaje specjalny dron-zapylacz

2026-06-09, 20:16 Tatiana Adonis/KB

- System, który opracowujemy, ma pomóc pszczołom - mówi Andrzej Szczepańczyk z Wydziału Mechatroniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis

Naukowcy z bydgoskiego UKW pracują nad urządzeniem wytwarzającym bańki, które będą zapylać kwiaty. Specjalny dron ma też rozsiewać nasiona, np. nad nieużytkami, by powstawały „stołówki" dla zapylaczy.

- System, który opracowujemy, ma pomóc pszczołom - mówi Andrzej Szczepańczyk z Wydziału Mechatroniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. - Dużo się mówi o tym, że pszczoły mają ciężko w dzisiejszym świecie, więc my chcemy troszeczkę im wyjść naprzeciw. Nasze urządzenie to w dużym skrócie generator baniek mydlanych. Te bańki robione są z zawiesiny pyłków zapylających kwiaty. (...). Oprócz tego, że próbujemy zapylać rośliny z wykorzystaniem bezzałogowca, to z drugiej strony chcemy też właśnie tworzyć łąki, czyli bazę pokarmową dla zapylaczy.



Prace nad systemem trwają od stycznia. Urządzenie składa się z kilku części. Jedna z nich odpowiada za komunikację ze stacją naziemną, gdy operator musi sterować całym procesem przenoszenia pyłków nad wskazanym terenem. Drugi moduł odpowiada za tworzenie baniek.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.