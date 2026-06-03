Region
Trwa spór mieszkańca z proboszczem o dzwony kościelne w Rudzkim Moście w TucholiMarcin Doliński / TB 2026-06-03, 11:31
Dzwony już od ponad roku milczą, bo tak zdecydował sąd. Ta cisza ma potrwać do zakończenia postępowania. Czytaj dalej »
Ciele. Pożar na terenie hurtowni materiałów higienicznych w gminie Białe BłotaMonika Siwak / TB 2026-06-03, 10:24
Ogień pojawił się po godz. 9 w hali namiotowej, w której składowano opony. Udało się nie dopuścić do pożaru okolicznego lasu. Czytaj dalej »
Czy Inowrocław dołączy do miast, w których obowiązuje zakaz nocnej sprzedaży alkoholu?Marcin Glapiak / TB 2026-06-03, 10:00
Od wielu miesięcy interweniuje w tej sprawie radna Koalicji Obywatelskiej Julia Ratajczak. Czytaj dalej »
Jak hałas wpływa na nasze zdrowie? Alan Grinde w „Rozmowie Dnia"Adriana Andrzejewska-Kuras / TB 2026-06-03, 09:00
Hałas to Temat Tygodnia w Polskim Radiu PiK. Według Światowej Organizacji Zdrowia to drugi, po zanieczyszczeniu powietrza, czynnik środowiskowy zagrażający… Czytaj dalej »
Nabrzeże w Nakle nad Notecią będzie jak nowe. Niedługo zaczną się praceTatiana Adonis/DW 2026-06-03, 07:50
Dzięki inwestycji ma być bezpieczniej, ale też przyjemniej nad rzeką. Cała modernizacja pochłonie 5,5 mln zł. Czytaj dalej »
Wymagające ćwiczenia: równocześnie służby miały reagować na pożar szkoły i bombę pod drzwiami wójtaMarek Ledwosiński/DW 2026-06-03, 06:50
Strażacy zawodowi i druhowie z OSP ćwiczyli w Bogucinie pod Włocławkiem ramię w ramię z plutonem Wojsk Obrony Terytorialnej. Czytaj dalej »
Kompletnie pijany jechał dostawczakiem po autostradzie A1. Policję wezwał inny kierowcaDW 2026-06-02, 22:10
28-letni kierowca samochodu dostawczego miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie! Czytaj dalej »
„Lekkoatletyka to baza każdego sportu". Zajęcie dla dzieci w centrum Włocławka [zdjęcia]Radosław Jagieła/KB 2026-06-02, 20:30
Plac Fajansu Włocławskiego przy Centrum Handlowym Wzorcownia zamienił się w arenę sportowych zmagań. W ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego' uczniowie… Czytaj dalej »
Debata o kondycji mediów w Bydgoszczy. „Polskie Radio PiK wygrywa tym, że jest blisko ludzi” [zdjęcia]Monika Siwak/DW 2026-06-02, 19:14
W zawodzie dziennikarza bycie dobrym człowiekiem jest ważniejsze od umiejętności tworzenia rolek. Między innymi to usłyszeli studenci i wykładowcy w Bydgoszczy… Czytaj dalej »
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