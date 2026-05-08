Znane są wstępne przyczyny pożaru kamienicy w Lipnie - ustaliło PR PiK
Prokuratura Rejonowa w Lipnie zna już opinię biegłego po kwietniowym pożarze kamienicy przy ulicy Rapackiego w Lipnie - ustalił reporter Polskiego Radia PiK.
Ogień pojawił się na ostatniej kondygnacji wielorodzinnego budynku w centrum Lipna. Strażacy ewakuowali wówczas 13 osób.
- Biegły stwierdził, że pożar na poddaszu użytkowym powstał samoczynnie, a eksploatacja instalacji elektrycznej nie miała znaczenia dla powstania pożaru. Uszkodzenie powstało w przewodzie zasilającym budynek napowietrznej linii elektrycznej. Nie ujawniliśmy, aby osoby trzecie przyczyniły się do tego zdarzenia - mówi Alicja Cichosz, prokurator rejonowy w Lipnie.
Kamienica jest wyłączona z użytkowania, żeby to się zmieniło, konieczny jest remont i ekspertyza.