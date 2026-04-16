Po pożarze kamienicy w centrum Lipna budynek nie nadaje się do zamieszkania - dowiedziało się PR PiK

2026-04-16, 15:42 Marek Ledwosiński/BN

Pożar w Lipnie. Z budynku ewakuowano kilkanaście osób/Fot. OSP Lipno

Inspektorzy Nadzoru Budowlanego uznali, że w tym stanie prywatna kamienica w centrum Lipna, w której w środę doszło do pożaru, nie nadaje się do użytku. Dach nad głową straciło pięć rodzin.

Ogień strawił dach budynku. Lipnowski ratusz zagwarantował każdej z poszkodowanych rodzin lokale zastępcze - albo w mieszkaniach z zasobów komunalnych, albo w hotelu.



Pogorzelcy znaleźli jednak schronienie u swoich krewnych. Do tej pory - jak informuje zastępca burmistrza Lipna - tylko jedna rodzina zainteresowała się pomocą ze strony ratusza, ale i ona oferty miasta jeszcze nie przyjęła.



Do swoich pierwotnych mieszkań ludzie szybko nie wrócą. Na kamienicy przy ul. Rapackiego w Lipnie trzeba zbudować nowy dach.