Siódmy Dzienny Dom Pobytu otwarto w Toruniu. Placówka jest przeznaczona dla 30 osób

2025-12-02, 15:02 Moniak Kaczyńska / Redakcja

Tak Dzienny Dom Pobytu w Toruniu prezentuje się w środku. / Fot. Monika Kaczyńska

Nowe miejsce dla seniorów utworzono w wolnym skrzydle Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Dziewulskiego.

- Zapewniamy pełen wachlarz zajęć - mówi Anna Motylińska, kierownik DDP. - Od terapii indywidualnej z psychologiem, po zajęcie z fizjoterapeutą. Mamy również zatrudnioną terapeutkę zajęciową, która prowadzi terapię manualną, muzykoterapię. Będziemy organizować wyjścia kulturalne, aby zintegrować naszych seniorów z lokalną społecznością. Zależy nam, aby wyrwać ich z tego marazmu domowego.



- Nie chce sama siedzieć w domu, więc będę tutaj przychodziła - mówi jedna z uczestniczek zajęć. - Wszystko jest tu takie nowe, odświeżone. Super! Mam blisko. W okolicy nie było takiego miejsca.



Zajęcia w Dziennym Domu Pobytu odbywają się od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.



Obecnie w Toruniu funkcjonuje 7 Dziennych Domów Pobytu, znajdujących się w strukturze Toruńskiego Centrum Usług Społecznych:



Dzienny Dom Pobytu "Aktywny Senior" przy ul. Mickiewicza 57 w Toruniu,

Dzienny Dom Pobytu "Seniorzy Razem" przy ul. Podgórskiej 2 w Toruniu,

Dzienny Dom Pobytu "Senior+" przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu,

Dzienny Dom Pobytu "Senior+" przy ul. Bydgoskiej 52 w Toruniu,

Dzienny Dom Pobytu "Radość" przy ul. Watzenrodego 15 w Toruniu

Dzienny Dom Pobytu „Senior+” przy ul. Poznańskiej 296c

Dzienny Dom Pobytu „Złota Klasa” przy ul. Dziewulskiego 41B