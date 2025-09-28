Piknik Historyczny w Wichorzu. Takiej imprezy dawno w regionie nie było [zdjęcia]
Między ruinami byłej posiadłości rodu von Long, w pobliżu starej gorzelni, można było przenieść się do czasów II wojny światowej.
- Kiedy mamy możliwość ubrania historycznych mundurów, jesteśmy w stanie pokazać ludziom, jak mógł wyglądać wtedy świat. Przenosimy ich w czasie - mówi Zuzanna Foss z Muzeum Historyczno-Wojskowego w Toruniu. - To pozwala każdemu lepiej utożsamiać się z okresem II wojny światowej.
W Wichorzu w gminie Stolno odbyły się pokazy grup rekonstrukcyjnych oraz zaprezentowano wystawę zabytkowej motoryzacji. Można było skosztować wojskowej grochówki, a także wypieków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Cepna.
- Mam nadzieję, że impreza z roku na rok będzie się rozwijać - mówi Radosław Kłusek, sołtys z Cepna.