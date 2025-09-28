ZUS wypłaca kolejne „czternastki”. Ostatnie środki trafią na początku października

2025-09-28, 21:40 Maciej Wilkowski/Redakcja

Ostatnia transza „czternastek” zostanie przekazana 1 października/fot.: ilustracyjna, ZUS

W czwartek (25 września) Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił kolejne 14. emerytury. Świadczenia trafiły do 64 tysięcy mieszkańców naszego województwa. Ostatnia transza zostanie przekazana 1 października.

– Tego dnia dodatkowe wsparcie finansowe otrzyma blisko 1400 osób w łącznej kwocie około dwóch milionów 300 tysięcy złotych. W tym roku w regionie w sumie 14. emeryturę z ZUS-u otrzyma blisko 370 300 osób. Łączna kwota wypłat sięgnie około 543,5 miliona złotych – mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.



„Czternastki” przyznawane są z urzędu, bez konieczności składania wniosku. Pełną kwotę, czyli 1878,91 złotych brutto otrzymają osoby, których główne świadczenie, na przykład emerytura lub renta, nie przekracza 2900 złotych brutto.



Jeśli świadczenie jest wyższe, „czternastka” jest pomniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Świadczenie nie przysługuje osobom, których emerytura lub renta jest wyższa niż 4728,91 złotych brutto.