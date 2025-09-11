Zalana zajezdnia kolejki wąskotorowej i parking galerii w Żninie. Gdzie jeszcze straty po ulewie?

2025-09-11, 11:45 Monika Siwak/Redakcja

Strażący musielim wiele razy interweniować po ulewie/fot. Archiwum

Czwartkowa ulewa sprawiła kłopoty w kilku miejscach naszego regionu. W Czarnem w powiecie lipnowskim woda zalała szkołę, w Laskowicach w powiecie świeckim - rondo, a Żninie - parking galerii handlowej i zajezdnię kolejki wąskotorowej.

- Pompami szlamowymi usuwano około 10-20-centymetrową wodę z dużych powierzchni. Deszczówkę trzeba było wypompować także z hali produkcyjnej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Koronowskiej - relacjonuje rzeczniczka komendanta wojewódzkiego straży pożarnej starszy brygadier Małgorzata Jarocka-Krzemkowska. - W Śliwicach w powiecie tucholskim strażacy zdejmowali drzewo z przewodów energetycznych, a w Lisnowie w powiecie grudziądzkim - z drogi.



Konar zwisający nad drogą trzeba było usunąć także w Białej w powiecie tucholskim, a w Toruniu przy ul. Sienkiewicza - element, który odpadł od budynku.