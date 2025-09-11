Dr Kamila Sierzputowska: Dezinformacja i sianie paniki to główne cele Rosji! [Rozmowa Dnia]

2025-09-11, 08:55  Adriana Andrzejewska-Kuras/Redakcja
Dr Kamila Sierzputowska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/fot. Tomasz Kaźmierski, Archiwum

- Żyjemy w świecie, w którym informacja stanowi bardzo ważny środek, również wykorzystywany w walce. Ma spowodować strach, wzbudzić panikę, doprowadzić do podziałów, sparaliżować działalność m.in. także władz - mówiła w PR PiK dr Kamila Sierzputowska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Członkini Rady Konsultacyjnej ds. Odporności na Dezinformację Międzynarodową przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych była gościem „Rozmowy Dnia" w Polskim Radiu PiK. Tematem rozmowy były wydarzenia, związane z zestrzeleniem rosyjskich dronów nad Polską.

- Dziś prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, żeby wyjaśnić sprawę. Myślę, że my sami – po słowach premiera i przedstawicieli NATO, gen. Wiesława Kukuły – zdajemy sobie sprawę, że były to działania prowokacyjne i – jak powiedział premier – na szkodę Polski - mówiła dr Sierzputowska. - Po raz pierwszy samoloty polskie podjęły działania przeciw potencjalnym zagrożeniom naszej przestrzeni powietrznej. Było to zagrożenie ze strony rosyjskiej, bo cały czas trwa wojna, a my włączyliśmy się w nią właściwie od razu, kiedy wybuchła, wspierając Ukraińców, także sprzętem wojskowym. Od tego czasu jednak trochę nam ta wojna spowszedniała. Atak z wtorku na środę był brutalnym przypomnieniem, że ma ona wymiar egzystencjalny nie tylko dla Polski, ale także dla krajów znajdujących się na wschodniej flance NATO. Drony, które do nas wleciały, nie stanowią już niestety abstrakcji. (...)

Dr Sierzputowska podkreślała, że dziś informacja jest jednym z podstawowych narzędzi walki. - Żyjemy w świecie, w którym informacja stanowi bardzo ważny środek, również wykorzystywany w walce. Ma spowodować strach, wzbudzić panikę, doprowadzić do podziałów, sparaliżować działalność m.in. także władz, a przede wszystkim - w związku z tymi podziałami i wskazywaniem na elementy, które polaryzują społeczeństwo - doprowadzić do istotnych problemów w zarządzaniu, w administrowaniu krajem. (...)

Więcej w rozmowie Adriany Andrzejewskiej-Kuras poniżej.
PR PiK - Rozmowa Dnia - Kamila Sierzputowska

