Rówieśnicy są pierwszymi ratownikami. Toruńska „Jedynka" zaczyna ważny program

2025-09-04, 06:50 Monika Kaczyńska/Redakcja

Uczniowie I LO w Toruniu będą się wspierać w trudnych chwilach. Szkoła zaczyna program. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

W I Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu będzie realizowany projekt „Wsparcie rówieśnicze w zakresie zdrowia psychicznego młodzieży". Chodzi o pomoc w takich kwestiach, jak hejt, agresja czy problemy w domu.

W szkole będą działać „pomagacze", bo jak podkreśla dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu Hanna Wrycza-Wilińska, dla młodzieży często rówieśnik to baza.



- Chodzi o to, żeby ten rówieśnik potrafił pomóc mądrze - jeżeli są jakieś, nazwijmy to, drobniejsze sprawy, niezwiązane ze zdrowiem czy życiem. Często trzeba wysłuchać: pokłóciłem się z koleżanką, mama czy tata mnie nie rozumie lub coś się dzieje w rodzinie i inne życiowe kłopoty i problemy. I o to właśnie chodzi w tym programie. Rówieśnicy są pierwszymi ratownikami, w tym sensie, że wysłuchują. Później - żeby było jasne - cały czas jest nadzór dorosłych - mówiła Hanna Wrycza-Wilińska.



Koordynatorkami projektu będą psycholog i pedagog szkolny.