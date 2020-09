Radny Koalicji Obywatelskiej, Bartłomiej Jóźwiak złożył wniosek do prezydenta Torunia dotyczący utworzenia Centrów Aktywności Lokalnej na terenie osiedli Kaszczorek i Podgórz. Miejsca te mają zapewnić atrakcje dla wszystkich grup wiekowych oraz integrować sąsiadów.

– Centra Aktywności Lokalnej to jeden z naszych głównych postulatów programowych, które udało się nam zawrzeć w porozumieniu programowym z panem prezydentem. To są miejsca wszelakiej, różnorodnej aktywności dla wszystkich grup wiekowych zlokalizowane na różnych osiedlach. Idea jest następująca: by mieszkańcy nie musieli jeździć do centrum, aby w pełni korzystać z oferty kulturalnej, edukacyjnej i sportowej, by mieli to u siebie na osiedlu – powiedział Bartłomiej Jóźwiak.Centra mają powstać również na innych osiedlach. Szacowany koszt utworzenia jednego to około 120 tys zł. W przygotowanie oferty mają włączyć się organizacje pozarządowe.