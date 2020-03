Jak można przeczytać na stronie internetowej TVP 3 Bydgoszcz Paweł Bokiej i Szymon Róg z Prawa i Sprawiedliwości przeznaczą diety za obecny miesiąc na rzecz szpitala zakaźnego w Bydgoszczy oraz jadłodajni dla ubogich przy Bazylice pw. św. Wincentego a Paulo.

Radny Paweł Bokiej zaapelował wszystkich o pomoc w czasie walki z epidemią w naszym kraju.- Mam to szczęście, że dzięki stabilnej pracy, ekonomiczne skutki epidemii nie dotknęły mnie bezpośrednio. Wielu z Was musi borykać się z większymi problemami. Wiem, że taki gest to kropla w morzu potrzeb, ale ich suma może zdziałać wiele. Pomagajmy jak potrafimy i możemy - finansowo, dobrym uczynkiem, poświęconym czasem czy rozmową. Bądźmy solidarni, tylko tak wygramy! – napisał na swoim facebookowym profilu radny Prawa i Sprawiedliwości.