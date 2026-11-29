Metalkas Pałac Bydgoszcz nie sprawił niespodzianki w 9. kolejce TAURON Ligi. Bydgoszczanki przegrały na wyjeździe z niepokonanym DevelopResem Rzeszów 0:3, zdobywając w całym spotkaniu tylko 39 punktów.

Najbardziej jednostronny był pierwszy set. Od stanu 6:4 gospodynie zdobyły 13 kolejnych punktów, praktycznie odbierając bydgoszczankom możliwość prowadzenia uporządkowanej gry. Skończyło się wynikiem 25:8.



Najwięcej walki Pałac pokazał w drugiej partii. Poprawa przyjęcia pozwoliła częściej uruchamiać atak, a Wiktoria Makarewicz pomogła zmniejszyć stratę do trzech punktów. Rzeszowianki szybko odzyskały jednak kontrolę i wygrały 25:18.



W trzecim secie przewaga DevelopResu ponownie była wyraźna. Mocna zagrywka i szczelny blok ograniczały możliwości ofensywne przyjezdnych, a spotkanie zakończyło się po zaledwie 64 minutach.



KS DevelopRes Rzeszów – Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:0 (25:8, 25:18, 25:13)