W niedzielnych meczach 9. kolejki PGE Basket Ligi Kobiet Artego Bydgoszcz wygrało u siebie z Lotto MKS-em Pruszków 70:66, a Energa Toruń uległa ekipie z Gorzowa 66:71. Bydgoszczanki lepiej rozegrały końcówkę wyrównanego starcia, natomiast Torunianki po słabym początku długo odrabiały straty, ale ostatecznie nie zdołały odwrócić losu pojedynku.

W Bydgoszczy długo żadna ze stron nie potrafiła zbudować wyraźnej przewagi. Do przerwy MKS prowadził 36:35, ale trzecią kwartę Artego wygrało 16:11 i to właśnie defensywa pozwoliła gospodyniom przejąć kontrolę nad spotkaniem.

Nie był to mecz wysokiej skuteczności. Tym większe znaczenie miały dodatkowe posiadania i decyzje podejmowane w końcówce. Przy remisie 62:62 Bydgoszczanki trafiły dwie ważne trójki. Najwięcej punktów dla Artego zdobyła Kristina Moore – 15. Mar’shay Moore dołożyła 13, a Katrina Ozola i Karina Michałek po 12.



Artego Bydgoszcz – Lotto MKS Pruszków 70:66 (16:15, 19:21, 16:11, 19:19)



Torunianki rozpoczęły znacznie gorzej. Gorzowianki już w pierwszej kwarcie narzuciły swoje tempo i wygrały ją 28:17. Energa miała swoje lepsze momenty, ale po trzech częściach ponownie traciła 11 punktów.



W ostatniej odsłonie gospodynie poprawiły obronę i zaczęły systematycznie zmniejszać dystans. Na nieco ponad minutę przed końcem po trójce Talii Scott było już tylko 66:71. Okazały się to jednak ostatnie punkty meczu – w decydujących posiadaniach zabrakło skuteczności, by jeszcze poważniej zagrozić rywalkom.



Energa Toruń – Pro-Network Enea AJP Gorzów Wielkopolski 66:71 (17:28, 19:14, 12:17, 18:12)