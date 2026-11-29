„Stalowe Pierniki” szybko wróciły na zwycięską ścieżkę w TAURON Hokej Lidze. W 23. kolejce KH Energa pokonała na wyjeździe STS Sanok 7:1, a największą przewagę zbudowała w ostatniej tercji, w której strzeliła cztery gole.

Zespół Samiego Hirvonena od początku narzucił swoje warunki. Już w 2. minucie wynik otworzył Robert Arrak, a przed pierwszą przerwą prowadzenie powiększył Mikołaj Syty.



W drugiej części Torunianie nie forsowali tempa, ale zachowali kontrolę nad grą. Na 3:0 trafił Robert Ossipov, a gospodarze nie wykorzystali nawet okresu podwójnej przewagi liczebnej.



Najbardziej efektowna była ostatnia tercja. W ciągu niespełna siedmiu minut do siatki trafili Santeri Peltola, Daņiła Larionovs, Syty i Eero Niemi. Dopiero przy wyniku 0:7 honorowego gola dla STS-u strzelił Mykyta Olijnyk.



Energa pozostaje wiceliderem rozgrywek, a już we wtorek czeka ją znacznie trudniejszy wyjazd – do prowadzącego GKS-u Tychy.



STS Sanok – KH Energa Toruń 1:7 (0:2, 0:1, 1:4)

Bramki dla KH Energi: Arrak (2), Syty (13, 53), Ossipov (30), Peltola (49), Larionovs (52), Niemi (56)