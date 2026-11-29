Za nami kolejne derby naszego województwa w męskiej siatkówce. W 12. kolejce Tauron 1. Ligi CUK Anioły Toruń pokonały w Kujawsko-Pomorskiej Arenie BKS Bydgoszcz 3:0.

Choć derby rozgrywane są w dobrej atmosferze i przy współpracy obu klubów, na parkiecie można było spodziewać się emocji. Obie drużyny potrzebowały zwycięstwa. Anioły ostatnio złapały lekką „zadyszkę”, przegrywając dwa ligowe mecze. BKS z kolei szuka punktów, pozwalających uciekać od strefy spadkowej.



Bydgoszczanie dobrze weszli w spotkanie (6:2). Torunianie szybko jednak wyrównali, a od stanu 15:15 przejęli inicjatywę. Finalnie przekonująco wygrali pierwszą partię.



W drugim secie gospodarze odskoczyli dużo szybciej (15:9). Wydawało się, że kontrolują oni sytuację, ale w końcówce popełnili kilka błędów. Dzięki czemu przyjezdni doprowadzili do gry na przewagi. W niej jednak lepsi okazali się podopieczni Marcina Krysia.



Trzecia odsłona od początku należała do Aniołów. Najpierw zbudowały zaliczkę (9:5), a następnie utrzymywały się na prowadzeniu. Później ich przewaga wzrosła (19:13). W końcówce BKS nie zdołał nawiązać walki z rywalami.



CUK Anioły Toruń – BKS Bydgoszcz 3:0 (25:18, 27:25, 25:18)