W sobotni wieczór w Parku Witosa w Bydgoszczy doszło do pobicia 14-letniej dziewczynki. Miała być poniżana oraz zmuszana do przepraszania i klękania przed dwiema oprawczyniami. Policja szuka świadków.

O zdarzeniu poinformował jeden z internautów w mediach społecznościowych. Według jego relacji, córka miała zostać zabrana z pobliskiego centrum handlowego i zaprowadzona wbrew swojej woli do Parku im. Wincentego Witosa, w okolice górki przy placu zabaw.



- Zmuszono ją do klękania przed oprawczyniami i przepraszania, a następnie uderzono kolanem w twarz i kopano po żebrach oraz plecach. Była poniżana, zastraszana i grożono jej śmiercią. W wyniku pobicia moja córka przebywa w szpitalu - czytamy we wpisie.



Zdaniem autora wpisu, pobicia miały dopuścić się dwie dziewczyny. Sprawa została zgłoszona na policję.



- W sobotę policjanci z komisariatu Bydgoszcz-Śródmieście przyjęli zawiadomienie o pobiciu i stosowaniu gróźb wobec 14-latki. Śródmiejscy kryminalni poszukują świadków, ustalają przebieg i okoliczności zdarzenia. Ponadto ustalają sprawców - informuje mł. asp. Jakub Skrzypek z KMP w Bydgoszczy.



Jedna z napastniczek miała być ubrana w całości na czarno, druga w niebieskie jeansy i czarną kurtkę. Z kolei zaatakowana miała czarną kurtkę z futerkiem na kapturze, czarne spodnie oraz buty, a także dużą niebieską torebkę.



Autor wpisu prosi o pomoc w ustaleniu sprawców.