Pełne autentycznego śmiechu, błyskotliwych anegdot i cichego wzruszenia – takie było spotkanie z Grzegorzem Kasdepke, podczas ostatniego dnia 32. Toruńskiego Festiwalu Książki.

Niedzielne wydarzenie połączyło najmłodszych fanów „Detektywa Pozytywki” z dorosłymi czytelnikami, którzy do książek pełnych humoru i empatii wrócili już w roli rodziców.



- „Lufcik" jest książką dla właśnie dziewięcio, dziesięciolatków. Jest to książka fantastyczna. Mam wrażenie, że dzieci najbardziej lubią moje książki kryminalne, w tym „Detektywa Pozytywkę”, które stały się też lekturą szkolną. Częstokroć jedynymi czytanymi w Polsce książkami w domach są te książki dla dzieci, bo my dorośli mamy świadomość tego, że literatura jest ważna w życiu dzieci i mając świadomość tego staram się pisać te książki w taki sposób, żeby nasi rodzice też mieli przyjemność czytania książek dla dzieci - podkreśla Grzegorz Kasdepke.



Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke było międzypokoleniową podróżą przez świat literatury, idealnie wpisując się w hasło tegorocznej edycji festiwalu: „Literatura, która łączy”.