Bieg zakończył się w niedzielę o godzinie 10. Pieniądze były zbierane na budowę domu, który byłby dostosowany do potrzeb niepełnosprawnego, 4-letniego Maksa i jego 9-osobowej rodziny.

W całodobowym biegu wzięło udział 210 osób. Przebiegli 1861 okrążeń, co przełożyło się na ponad 2300 kilometrów. Na pierwszej pętli obecny był mały Maks, którego w wózku nieśli biegacze. Każdy z nich wpłacał minimum 20 złotych wpisowego, ale można było dać więcej. Równolegle odbywał się kiermasz. Zebrano ponad 13 tysięcy złotych.



Wciąż jednak trwa zbiórka na zrzutka.pl. Tam widnieje prawie 240 tysięcy złotych. Na fejsbukowym fanpejdżu „Dom bez barier" nadal można wziąć udział w licytacjach. Wśród nich m.in. kolacja w restauracji czy obraz podarowany przez biskupa Krzysztofa Włodarczyka.



Od poniedziałku będzie można licytować pióro i album Bydgoszczy podarowane przez Prezydenta Rafała Bruskiego. Celem zbiórki jest 400 tysięcy. To część kwoty na kupno domu, który pozwoli Maksowi na poruszanie się wózkiem i rehabilitację. Da także większą przestrzeń życiową całej 9-osobowej rodzinie, a w szczególności starszej siostrze, która choruje na poważną chorobę autoimmunologiczną.