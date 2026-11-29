Wyroby ceramiczne z motywami kwiatowymi cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu i nie tylko. W Skarbcu Fajansu w każdą środę można nauczyć się malowania tych wzorów.

- Zaczynamy od podstawowych kwiatów, a na kolejnych zajęciach wprowadzane są techniki malowania na biskwicie, malowanie podszkliwne - mówi Monika Wilk. Na warsztatach uczestnicy mogą nauczyć się malować takie kultowe włocławskie motywy, jak róża, łapka czy szyszka.



Zajęcia z malowania fajansowych wzorów odbywają się w środy w godz. 15:45-17:45. Obecnie trwają zapisy na kolejny miesięczny kurs. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Skarbca Fajansu Centrum Kultury Browar B. Link TUTAJ.