Jest o nich głośno w całej Polsce. Uczniowie bydgoskiej budowlanki wraz z nauczycielami nieodpłatnie remontują mieszkanie dla Bydgoszczanki, która samotnie wychowuje trójkę dzieci. Trwa także internetowa zbiórka na materiały potrzebne do pracy.

Jak czytamy na portalu zrzutka.pl, celem jest zebranie 25 tysięcy złotych. Remontujący chcieliby zakończyć remont jeszcze przed Bożym Narodzeniem. - Chcemy, aby tegoroczną wigilię mama i jej trójka dzieci mogli spędzić już w swoim wyremontowanym mieszkaniu - czytamy w opisie zbiórki. - Aby mogli wspólnie ubrać choinkę, usiąść przy wigilijnym stole i po raz pierwszy poczuć, że mają swoje bezpieczne, przytulne miejsce.



Zbiórkę można wesprzeć tutaj.



Tymczasem młodych budowniczych odwiedził nasz reporter Michał Zaręba.



- Najtrudniejsze jest szlifowanie ścian i podłoga - mówi jeden z nich. - Wiele warstw farby było na ścianach i trzeba było to wszystko zedrzeć.



- Artykuły szkolne są naprawdę drogie, do tego ubrania, jedzenie, więc połączyć to wszystko jeszcze z remontem jest naprawdę trudno - mówi kolejna pomagająca.



Nauczyciel Damian Kin nie kryje wzruszenia. - Ta młodzież nawet nie pyta, o której pójdziemy do domu, po prostu pomagają - mówi.



Więcej w poniższym materiale Michała Zaręby.