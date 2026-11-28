Zdaniem Prokuratury Rejonowej we Włocławku to 43-letni Daniel S. jest sprawcą zabójstwa mężczyzny, do którego doszło w czwartek przy ul. Biskupiej. W ocenie śledczych miał ugodzić nożem swojego 66-letniego znajomego w trakcie libacji alkoholowej. Jak się dowiadujemy, został aresztowany.

Prokuratura postawiła przed zatrzymanym zarzut zabójstwa i przesłała do sądu wniosek o aresztowanie, który został zaakceptowany.



Szef włocławskiej prokuratury rejonowej ujawnił, że zatrzymany Daniel S. był już karany za zabójstwo. Jeśli w tej sprawie mężczyzna będzie oskarżony, a sąd uzna jego winę - Danielowi S. grozić będzie dożywocie.



Przypomnijmy, w trakcie zakrapianego spotkania czwórka mężczyzn nagle zaczęła się kłócić. Jeden z obecnych wyciągnął nóż i, jak się okazało, śmiertelnie ugodził 66-latka w serce. Zmarł w karetce w drodze do szpitala.