Zdaniem Prokuratury Rejonowej we Włocławku to 43-letni Daniel J. jest sprawcą zabójstwa mężczyzny, do którego doszło w czwartek przy ul. Biskupiej. W ocenie śledczych miał ugodzić nożem swojego 66-letniego znajomego w trakcie libacji alkoholowej.

Prokuratura postawiła przed zatrzymanym zarzut zabójstwa i przesłała do sądu wniosek o aresztowanie. Na rozpatrzenie wniosku sąd ma czas do niedzielnego popołudnia.



Szef włocławskiej prokuratury rejonowej ujawnił, że zatrzymany Daniel J. był już karany za zabójstwo. Jeśli w tej sprawie mężczyzna będzie oskarżony, a sąd uzna jego winę - Danielowi J. grozić będzie dożywocie.



Przypomnijmy, w trakcie zakrapianego spotkania czwórka mężczyzn nagle zaczęła się kłócić. Jeden z obecnych wyciągnął nóż i, jak się okazało, śmiertelnie ugodził 66-latka. Zmarł w karetce w drodze do szpitala.