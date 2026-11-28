KSK Qemetica Noteć Inowrocław dostarczyła swoim kibicom sporo pozytywnych emocji. W 11. kolejce PZKosz 1. Ligi Mężczyzn zespół z województwa kujawsko-pomorskiego po zaciętym spotkaniu pokonał na wyjeździe ŁKS Coolpack Łódź 101:95.

Dla Noteci był to kolejny ciekawy sprawdzian. ŁKS plasuje się w czołówce, wygrywając 7 meczów. Ekipa z naszego regionu miała bilans niewiele gorszy, ale zwyciężała głównie ze słabszymi przeciwnikami.



Początek nie był udany dla Inowrocławian (7:15). Ci szybko jednak złapali rytm, dzięki czemu zakończyli pierwszą kwartę z wynikiem 21:17. Podopieczni Krzysztofa Szubargi w pewnym momencie odskoczyli (43:32). Łodzianie do przerwy zredukowali większość strat (40:43).



Po powrocie na parkiet drużyna z Kujaw utrzymywał niewielką zaliczkę, lecz w końcu gospodarze dopięli swego. Z czasem to oni zbliżyli się do zwycięstwa (79:74). Goście obronili się, doprowadzając do dogrywki. Dodatkowe minuty przyniosły sporo emocji. Pierwsze dogrywka zakończyła się... remisem 8:8. Dopiero w kolejnych dodatkowych minutach inowrocławska ekipa znalazła sposób na ŁKS, przechylając szalę zwycięstwa na swoją stronę.



ŁKS Coolpack Łódź – KSK Qemetica Noteć Inowrocław 95:101 po dogrywce (17:21, 23:22, 20:20, 19:16, 16:22)